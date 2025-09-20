Fête du Canal: Tyrolienne Lalinde

Stade de la Maroutine Lalinde Dordogne

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

À l’occasion de la Fête du Canal organisée par la CCBDP et l’Office de Tourisme, venez faire le plein de sensations fortes avec l’animation proposée par Les Écureuils sur Cordes !

Sur le parking du stade de rugby le Stade de la Maroutine un stand de tyrolienne sera installé pour petits et grands aventuriers. Encadrée par des professionnels diplômés, l’activité est accessible à tous et promet une belle dose d’adrénaline en toute sécurité.

Une occasion unique de prendre un peu de hauteur et de vivre la fête autrement ! Alors, prêt à vous élancer ? .

Stade de la Maroutine Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 08 55

