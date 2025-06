Fête du Canal Vallon-en-Sully 28 juin 2025 07:00

Allier

Fête du Canal Bords du Canal Vallon-en-Sully Allier

Début : Samedi 2025-06-28

fin : 2025-06-29

2025-06-28

De nombreuses animations vous attendent au bord du Canal de Berry !

Bords du Canal

Vallon-en-Sully 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 82 31 80 assos.avpf@gmail.com

English :

Numerous activities await you on the banks of the Canal de Berry!

German :

Am Ufer des Canal de Berry erwarten Sie zahlreiche Veranstaltungen!

Italiano :

Numerosi eventi vi aspettano sulle rive del Canal de Berry!

Espanol :

Numerosos acontecimientos le esperan a orillas del Canal de Berry

L'événement Fête du Canal Vallon-en-Sully a été mis à jour le 2025-05-30