Fête du Carnaval Salle des fêtes et place du cinéma Barèges

À partir de 16h atelier masque et stand maquillage.

À 18 h 30 défilé de mode Carnavalesque et Batucada dans les rues du village.

Les activités de l’après-midi du programme hivernal sont suspendues à l’occasion de la fête du Carnaval. .

Salle des fêtes et place du cinéma BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00

English :

From 4pm: mask workshop and make-up stand.

6:30 p.m.: Carnavalesque fashion show and Batucada in the village streets.

