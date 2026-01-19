Fête du Carnaval Salle des fêtes et place du cinéma Barèges
Fête du Carnaval Salle des fêtes et place du cinéma Barèges mardi 17 février 2026.
Fête du Carnaval
Salle des fêtes et place du cinéma BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17 16:00:00
fin : 2026-02-17
Date(s) :
2026-02-17
À partir de 16h atelier masque et stand maquillage.
À 18 h 30 défilé de mode Carnavalesque et Batucada dans les rues du village.
Les activités de l’après-midi du programme hivernal sont suspendues à l’occasion de la fête du Carnaval. .
Salle des fêtes et place du cinéma BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
From 4pm: mask workshop and make-up stand.
6:30 p.m.: Carnavalesque fashion show and Batucada in the village streets.
L’événement Fête du Carnaval Barèges a été mis à jour le 2026-01-19 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65