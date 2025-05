Fête du Centenaire – Saint-Martin-de-Crau, 1 juin 2025 10:30, Saint-Martin-de-Crau.

Bouches-du-Rhône

Fête du Centenaire Dimanche 1er juin 2025 de 10h30 à 20h. Centre-ville Arènes Foirail Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-01 10:30:00

fin : 2025-06-01 20:00:00

Date(s) :

2025-06-01

Saint Martin de Crau fête ses 100 ans ! Place donc à la Fête qui met en valeur l’histoire de notre ville et les traditions du territoire ! Soyez au rendez-vous !

Cette belle journée festive débutera avec un grand défilé ; de nombreuses associations locales ainsi que des gardians et des berges, accompagnés de leurs troupeaux, y participent ; ils traversent la ville pour rejoindre le foirail où toutes les animations seront rassemblées. Un spectacle de danse et des jeux de gardians suivront et enfin le grand bal populaire à 17h avec des musiques d’hier et d’aujourd’hui clôturera la manifestation placée sous le signe de la convivialité et de la nostalgie. .

Centre-ville Arènes Foirail

Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 17 29

English :

Saint Martin de Crau celebrates its 100th anniversary! It’s time to celebrate our town’s history and local traditions! Don’t miss it!

German :

Saint Martin de Crau feiert seinen 100. Geburtstag! Machen Sie also Platz für ein Fest, das die Geschichte unserer Stadt und die Traditionen der Region hervorhebt! Seien Sie dabei!

Italiano :

Saint Martin de Crau compie 100 anni! È il momento di celebrare la storia della città e le tradizioni locali! Non mancate!

Espanol :

Saint Martin de Crau cumple 100 años Es hora de celebrar la historia de la ciudad y sus tradiciones locales ¡No se lo pierda!

