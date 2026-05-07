Soorts-Hossegor

FÊTE DU CENTRE 2026

Centre-ville Soorts-Hossegor Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

FÊTE DU CENTRE les 6 & 7 juin

FÊTE DU CENTRE le 6 juin 2026 !!

La Fête du Centre transforme Hossegor en scène à ciel ouvert avec une programmation musicale riche et de nombreuses animations.

Temps forts

Scènes musicales réparties dans le centre-ville

Performances de DJ et bandas

Animations pour enfants et familles

Ambiance chaleureuse et festive au cœur de la ville .

Centre-ville Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 79 00 tourisme@hossegor.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : FÊTE DU CENTRE 2026

FÊTE DU CENTRE ? June 6 & 7

L’événement FÊTE DU CENTRE 2026 Soorts-Hossegor a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Hossegor