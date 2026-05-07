FÊTE DU CENTRE 2026 Soorts-Hossegor
FÊTE DU CENTRE 2026 Soorts-Hossegor samedi 6 juin 2026.
Soorts-Hossegor
FÊTE DU CENTRE 2026
Centre-ville Soorts-Hossegor Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
FÊTE DU CENTRE les 6 & 7 juin
FÊTE DU CENTRE le 6 juin 2026 !!
La Fête du Centre transforme Hossegor en scène à ciel ouvert avec une programmation musicale riche et de nombreuses animations.
Temps forts
Scènes musicales réparties dans le centre-ville
Performances de DJ et bandas
Animations pour enfants et familles
Ambiance chaleureuse et festive au cœur de la ville .
Centre-ville Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 79 00 tourisme@hossegor.fr
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English : FÊTE DU CENTRE 2026
FÊTE DU CENTRE ? June 6 & 7
L’événement FÊTE DU CENTRE 2026 Soorts-Hossegor a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Hossegor
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