Fête du centre social « Musique et Couleur » Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire
Quai Jules Pabiot Bords de Loire Pouilly-sur-Loire Nièvre
Gratuit
Date et horaire :
Début : 2025-09-27 14:00:00
fin : 2025-09-27 18:00:00
2025-09-27
Le centre social de Pouilly-sur-Loire vous invite à un après-midi de fête. Au programme musique, peinture, sculpture, jeux géants, ferme pédagogique, atelier cuisine, spectacle, concert, buvette. Rendez-vous à 14h, sur les bords de Loire. Ouvert à tous. .
Quai Jules Pabiot Bords de Loire Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 14 33
