Fête du centre social « Musique et Couleur »

Quai Jules Pabiot Bords de Loire Pouilly-sur-Loire Nièvre

Gratuit

Début : 2025-09-27 14:00:00

fin : 2025-09-27 18:00:00

2025-09-27

Le centre social de Pouilly-sur-Loire vous invite à un après-midi de fête. Au programme musique, peinture, sculpture, jeux géants, ferme pédagogique, atelier cuisine, spectacle, concert, buvette. Rendez-vous à 14h, sur les bords de Loire. Ouvert à tous. .

Quai Jules Pabiot Bords de Loire Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 14 33

