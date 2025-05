Fête du centre socio-culturel – Sainte-Marie-aux-Mines, 14 juin 2025 14:00, Sainte-Marie-aux-Mines.

Fête du centre socio-culturel 1a Carrefour de Ribeauvillé Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin

Samedi 2025-06-14 14:00:00

2025-06-14 21:00:00

2025-06-14

Le centre socio-culturel du Val d’Argent organise sa traditionnelle fête ; spectacles, animations, jeux, rencontres … sont au programme de cette journée festive.

Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 58 78 04 secretariat@cscva.fr

English :

The Val d’Argent socio-cultural center is organizing its traditional festival, with shows, entertainment, games and meetings all on the program for this festive day.

German :

Das soziokulturelle Zentrum des Val d’Argent veranstaltet sein traditionelles Fest; Aufführungen, Animationen, Spiele, Begegnungen? stehen auf dem Programm dieses festlichen Tages.

Italiano :

Il Centro sociale e culturale Val d’Argent organizza la sua tradizionale festa, con spettacoli, animazioni, giochi e incontri in programma per questa giornata di festa.

Espanol :

El centro social y cultural Val d’Argent organiza su tradicional fiesta, con espectáculos, animaciones, juegos y encuentros en el programa de esta jornada festiva.

