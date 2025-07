FÊTE DU CÈPE Saint-Étienne-Vallée-Française

FÊTE DU CÈPE Saint-Étienne-Vallée-Française dimanche 20 juillet 2025.

Au Lavoir du Meyran Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère

Début : 2025-07-20 12:00:00

fin : 2025-07-20

2025-07-20

A partir de 12h, repas à base d’ingrédient secret. A partir de 14h, animations en bord de rivière.

L’association « Les Ami.e.s du Lavoir » vous invite à leur Fête du Cèpe, dimanche 20 juillet à partir de 12h, au lavoir du Meyran.

A partir de 12h, repas à base d’ingrédient secret (on vous laisse deviner !)

A partir de 14h, animations en bord de rivière

Il va y avoir du spore ! .

Au Lavoir du Meyran Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94

English :

From 12pm, a meal based on secret ingredients. From 2pm, riverside entertainment.

German :

Ab 12 Uhr, Essen mit einer geheimen Zutat. Ab 14 Uhr, Animationen am Flussufer.

Italiano :

Dalle 12.00, un pasto a base di ingredienti segreti. Dalle 14.00, intrattenimento lungo il fiume.

Espanol :

A partir de las 12 h, comida a base de ingredientes secretos. A partir de las 14:00, animación a lo largo del río.

