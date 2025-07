Fête du Chabrol Calviac-en-Périgord

Fête du Chabrol Calviac-en-Périgord samedi 2 août 2025.

Fête du Chabrol

Calviac-en-Périgord Dordogne

Début : 2025-08-02

fin : 2025-08-04

La Fête du Chabrol à Calviac-en-Périgord, c’est pour bientôt !

Du 2 au 4 août, venez vivre un week-end haut en couleurs DJ, orchestre, marché fermier, vide-greniers, feu d’artifice, concours de pétanque, jeux et fête foraine, …

️ Et surtout Venez goûter le tourin, savourer les assiettes garnies, déguster les crêpes … le tout accompagné d’une bonne ambiance et d’une buvette sur place

Ambiance garantie avec DJ DIFFUSION 24, ORCHESTRE METROPOLE et Cédric BERGOUNIOUX !

On vous attend nombreux pour partager des moments inoubliables ! .

Calviac-en-Périgord 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 29 76 87

English : Fête du Chabrol

From August 2 to 4, come and enjoy a colorful weekend: DJ, orchestra, farmer?s market, garage sale, fireworks, pétanque competition, games and funfair?

Come and taste the tourin, savor the garnished plates, savor the crêpes? Atmosphere guaranteed

German : Fête du Chabrol

Erleben Sie vom 2. bis 4. August ein farbenfrohes Wochenende: DJ, Orchester, Bauernmarkt, Flohmarkt, Feuerwerk, Boule-Wettbewerb, Spiele und Rummelplatz?

Probieren Sie den Turin, genießen Sie die gefüllten Teller und die Crêpes ? Stimmung garantiert

Italiano :

Dal 2 al 4 agosto, venite a godervi un fine settimana colorato: DJ, orchestra, mercato contadino, mercatino, fuochi d’artificio, gara di pétanque, giochi e luna park?

Venite a degustare il tourin, ad assaporare i taglieri e a gustare le crêpes? Atmosfera garantita

Espanol :

Del 2 al 4 de agosto, venga a disfrutar de un fin de semana lleno de color: DJ, orquesta, mercado agrícola, venta de garaje, fuegos artificiales, concurso de petanca, juegos y parque de atracciones?

Venga a degustar el tourin, saborear los platos y disfrutar de los crêpes? Ambiente garantizado

L’événement Fête du Chabrol Calviac-en-Périgord a été mis à jour le 2025-07-27 par OT du pays de Fénelon