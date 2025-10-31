Fête du champignon aux Ateliers de la Bruyère Saugues

Fête du champignon aux Ateliers de la Bruyère Saugues vendredi 31 octobre 2025.

Fête du champignon aux Ateliers de la Bruyère

7 rue du Mont Mouchet Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 14:00:00

fin : 2025-10-31 16:00:00

Date(s) :

2025-10-31

Animation aux Ateliers de la Bruyère, Réalisez votre champignon en laine .

7 rue du Mont Mouchet Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 26 80 lesateliersdelabruyere@wanadoo.fr

English :

Animation at Ateliers de la Bruyère, Make your own woollen mushroom .

German :

Animation in den Ateliers de la Bruyère, Stellen Sie Ihren Pilz aus Wolle her .

Italiano :

Animazione presso gli Ateliers de la Bruyère, Crea il tuo fungo di lana .

Espanol :

Animación en los Ateliers de la Bruyère, Crea tu propia seta de lana .

