Fête du champignon aux Ateliers de la Bruyère Saugues
7 rue du Mont Mouchet Saugues Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 14:00:00
fin : 2025-10-31 16:00:00
Date(s) :
2025-10-31
Animation aux Ateliers de la Bruyère, Réalisez votre champignon en laine .
7 rue du Mont Mouchet Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 26 80 lesateliersdelabruyere@wanadoo.fr
English :
Animation at Ateliers de la Bruyère, Make your own woollen mushroom .
German :
Animation in den Ateliers de la Bruyère, Stellen Sie Ihren Pilz aus Wolle her .
Italiano :
Animazione presso gli Ateliers de la Bruyère, Crea il tuo fungo di lana .
Espanol :
Animación en los Ateliers de la Bruyère, Crea tu propia seta de lana .
