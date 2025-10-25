Fête du champignon Eguisheim
Fête du champignon Eguisheim samedi 25 octobre 2025.
Fête du champignon
Eguisheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Samedi 2025-10-25
fin : 2025-10-26
2025-10-25
Découvrez le champignon sous toutes ses formes marché du terroir et marché aux truffes, exposition, sorties mycologique, animations…
Exposition mycologique, marché aux truffes, marché du terroir autour du champignon, petite restauration sous chapiteau, spécialités à base de champignons sont au programme de cette nouvelle édition de la fête du champignon. 0 .
Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 23 39 80 senteurs.eguisheim@wanadoo.fr
English :
Discover the mushroom in all its forms: local market and truffle market, exhibition, mycological outings, animations…
German :
Entdecken Sie den Pilz in all seinen Formen: regionaler Markt und Trüffelmarkt, Ausstellung, mykologische Exkursionen, Animationen…
Italiano :
Scoprite il fungo in tutte le sue forme: mercato locale e mercato del tartufo, mostra, uscite micologiche, animazioni…
Espanol :
Descubra el hongo en todas sus formas: mercado local y mercado de la trufa, exposición, salidas micológicas, animaciones…
L’événement Fête du champignon Eguisheim a été mis à jour le 2025-08-19 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach