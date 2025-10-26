Fête du champignon Monchy-sur-Eu
Fête du champignon Monchy-sur-Eu dimanche 26 octobre 2025.
Fête du champignon
Place de la Mairie Monchy-sur-Eu Seine-Maritime
Début : 2025-10-26 09:00:00
fin : 2025-10-26 18:00:00
2025-10-26
Marché artisanal, musique, restauration sur place et exposition de voitures anciennes. .
Place de la Mairie Monchy-sur-Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 80 66 mairie@monchy-sur-eu.fr
