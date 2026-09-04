Fête du champignon Monchy-sur-Eu
dimanche 25 octobre 2026 · Monchy-sur-Eu
Informations pratiques
Monchy-sur-Eu
Fête du champignon
Place de la Mairie Monchy-sur-Eu Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 09:00:00
fin : 2026-10-25 18:00:00
Date(s) :
2026-10-25
Marché fermier et artisanal, vente de champignons frais, musique, restauration sur place et exposition de voitures anciennes.
60 exposants. .
Place de la Mairie Monchy-sur-Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 80 66 mairie@monchy-sur-eu.fr
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English : Fête du champignon
L’événement Fête du champignon Monchy-sur-Eu a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Destination Le Tréport – Mers
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