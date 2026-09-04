Informations pratiques

Monchy-sur-Eu

Fête du champignon

Place de la Mairie Monchy-sur-Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 09:00:00

fin : 2026-10-25 18:00:00

Date(s) :

2026-10-25

Marché fermier et artisanal, vente de champignons frais, musique, restauration sur place et exposition de voitures anciennes.

60 exposants. .

Place de la Mairie Monchy-sur-Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 80 66 mairie@monchy-sur-eu.fr

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English : Fête du champignon

L’événement Fête du champignon Monchy-sur-Eu a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Destination Le Tréport – Mers