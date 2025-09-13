Fête du Chant des Arbres Colombiers
Fête du Chant des Arbres Colombiers samedi 13 septembre 2025.
Fête du Chant des Arbres
2 Rue de Lonrai Colombiers Orne
Tarif : – –
Date : 
Début : 2025-09-13 15:00:00
fin : 2025-09-13 22:00:00
Début : 2025-09-13 15:00:00
fin : 2025-09-13 22:00:00
Date(s) :
2025-09-13
animations, expos, village associatif, contes et jeux, concerts .
2 Rue de Lonrai Colombiers 61250 Orne Normandie
English : Fête du Chant des Arbres
