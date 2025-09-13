Fête du Chant des Arbres Colombiers

Fête du Chant des Arbres Colombiers samedi 13 septembre 2025.

Fête du Chant des Arbres

2 Rue de Lonrai Colombiers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 15:00:00

fin : 2025-09-13 22:00:00

Date(s) :

2025-09-13

animations, expos, village associatif, contes et jeux, concerts .

2 Rue de Lonrai Colombiers 61250 Orne Normandie

English : Fête du Chant des Arbres

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête du Chant des Arbres Colombiers a été mis à jour le 2025-09-04 par OT CUA ALENCON