Fête du chant traditionnel Salle La Griotte Cerizay samedi 29 novembre 2025.

Salle La Griotte 7 Rue du Passage des Pierres Cerizay Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29

2025-11-29

À partir de 10 h, stages de chansons traditionnelles et rondes chantées.
Concert à 21 h de solistes et ensembles, suivi d’un final en danses rondes (réservations au 06.73.43.47.35).   .

Salle La Griotte 7 Rue du Passage des Pierres Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 43 47 35 

L’événement Fête du chant traditionnel Cerizay a été mis à jour le 2025-11-14 par OT Bocage Bressuirais