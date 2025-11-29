Fête du chant traditionnel Salle La Griotte Cerizay
Salle La Griotte 7 Rue du Passage des Pierres Cerizay Deux-Sèvres
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
2025-11-29
À partir de 10 h, stages de chansons traditionnelles et rondes chantées.
Concert à 21 h de solistes et ensembles, suivi d’un final en danses rondes (réservations au 06.73.43.47.35). .
Salle La Griotte 7 Rue du Passage des Pierres Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 43 47 35
Fête du chant traditionnel
Fête du chant traditionnel
