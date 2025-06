Fête du château – Aulnois-sur-Seille 28 juin 2025 15:00

Moselle

Fête du château 57 rue du Château Aulnois-sur-Seille Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-06-28 15:00:00

2025-06-28

C’est la fête au château !

Dès 15h, jeux pour petits et grands avec petite restauration sucrée !

Restauration et buvette sur place.

Soirée animée par un DJ et clôturée par le traditionnel Feu de la St JeanTout public

57 rue du Château

Aulnois-sur-Seille 57590 Moselle Grand Est +33 6 69 11 98 69 frdesarmoises.ca@gmail.com

English :

It’s party time at the château!

From 3 p.m., games for young and old, and sweet snacks!

Catering and refreshments on site.

DJ entertainment and traditional St. John’s bonfire

German :

Es ist ein Fest im Schloss!

Ab 15 Uhr: Spiele für Groß und Klein mit kleinen süßen Snacks!

Essen und Trinken vor Ort.

Der Abend wird von einem DJ begleitet und mit dem traditionellen Johannisfeuer abgeschlossen

Italiano :

È tempo di festa al castello!

A partire dalle 15.00, giochi per grandi e piccini, con uno snack bar!

Catering e rinfreschi in loco.

Una serata con DJ e il tradizionale falò di San Giovanni

Espanol :

¡Fiesta en el castillo!

A partir de las 15:00 h, juegos para grandes y pequeños y un bar

Catering y refrescos in situ.

Una velada con DJ y la tradicional hoguera de San Juan

L’événement Fête du château Aulnois-sur-Seille a été mis à jour le 2025-06-12 par OT DU PAYS SAULNOIS