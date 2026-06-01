Fête du château Bellevue Château Bellevue Baigts-de-Béarn
Fête du château Bellevue Château Bellevue Baigts-de-Béarn samedi 13 juin 2026.
Baigts-de-Béarn
Fête du château Bellevue
Château Bellevue 113 chemin Bellevue Baigts-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
8h30 Petit-déjeuner à la fourchette.
10h Marche La Bellevue 10 kms.
11h Marché des producteurs.
14h Concert de Feu d’Camps .
Château Bellevue 113 chemin Bellevue Baigts-de-Béarn 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 18 06 24
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English : Fête du château Bellevue
L’événement Fête du château Bellevue Baigts-de-Béarn a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Coeur de Béarn