Fête du château Bellevue Château Bellevue Baigts-de-Béarn

Baigts-de-Béarn

Fête du château Bellevue

Château Bellevue 113 chemin Bellevue Baigts-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

8h30 Petit-déjeuner à la fourchette.

10h Marche La Bellevue 10 kms.

11h Marché des producteurs.

14h Concert de Feu d’Camps .

Château Bellevue 113 chemin Bellevue Baigts-de-Béarn 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 18 06 24

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English : Fête du château Bellevue

L’événement Fête du château Bellevue Baigts-de-Béarn a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Coeur de Béarn