Fête du Châtelet Le Châtelet Arleuf dimanche 27 juillet 2025.

Début : 2025-07-27 10:00:00

fin : 2025-07-27 21:00:00

2025-07-27

Fête du Châtelet organisée par le comité des fêtes d’Arleuf. A partir de 10h à l’étang d’Yonne, au Châtelet, Arleuf. Jeux en bois et structure gonflable pour enfants ; expo sur le Châtelet et le flottage du bois ; patchwork, souffleuse de verre, bijoux sculpture, céramique… Guinguette avec musiciens et DJ. Restauration et buvette le midi et le soir. Moules/frites 12€ sur réservation .

Le Châtelet Etang d’Yonne Arleuf 58430 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 62 26 79

