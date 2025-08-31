Fête du Cheval à Sissonne Sissonne
Fête du Cheval à Sissonne
39bis rue de Laon Sissonne Aisne
Gratuit
Début : 2025-08-31 10:00:00
fin : 2025-08-31 18:00:00
2025-08-31
Ruez-vous !
Avec au programme un carrousel, du pony games, des promenades à poneys et des tours en calèche, et beaucoup d’autres activités pour toute la famille autour des équidés !
RV à l’Espace Culturel du Parc de Sissonne dès 10h ! 0 .
+33 3 23 80 45 33
