Fête du Cheval à Sissonne Sissonne

Fête du Cheval à Sissonne Sissonne dimanche 31 août 2025.

Fête du Cheval à Sissonne

39bis rue de Laon Sissonne Aisne

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-31 10:00:00

fin : 2025-08-31 18:00:00

Date(s) :

2025-08-31

Ruez-vous !

Avec au programme un carrousel, du pony games, des promenades à poneys et des tours en calèche, et beaucoup d’autres activités pour toute la famille autour des équidés !

RV à l’Espace Culturel du Parc de Sissonne dès 10h ! 0 .

39bis rue de Laon Sissonne 02250 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 80 45 33

English :

Get moving!

German :

Rennt!

Italiano :

Salite su di esso!

Espanol :

¡Acelera!

L’événement Fête du Cheval à Sissonne Sissonne a été mis à jour le 2025-08-27 par SIM Hauts-de-France OT du Pays de Laon