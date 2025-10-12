FÊTE DU CHEVAL AU MALZIEU Le Malzieu-Ville

FÊTE DU CHEVAL AU MALZIEU Le Malzieu-Ville dimanche 12 octobre 2025.

FÊTE DU CHEVAL AU MALZIEU

complexe sportif Le Malzieu-Ville Lozère

Le dimanche 12 octobre, venez participer à la fête du cheval au Malzieu.

Animations équestres et buvette sur place.

complexe sportif Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie +33 6 85 53 36 45

English :

On Sunday October 12, come and take part in the horse festival in Le Malzieu.

Equestrian entertainment and refreshments on site.

German :

Am Sonntag, den 12. Oktober, können Sie am Pferdefest in Le Malzieu teilnehmen.

Reitanimationen und Erfrischungsstände vor Ort.

Italiano :

Domenica 12 ottobre, venite a partecipare alla festa dei cavalli a Le Malzieu.

Animazione equestre e rinfreschi in loco.

Espanol :

El domingo 12 de octubre, participe en la fiesta del caballo en Le Malzieu.

Animaciones ecuestres y refrescos in situ.

