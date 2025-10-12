FÊTE DU CHEVAL AU MALZIEU Le Malzieu-Ville
FÊTE DU CHEVAL AU MALZIEU
complexe sportif Le Malzieu-Ville Lozère
Gratuit
Début : 2025-10-12
fin : 2025-10-12
2025-10-12
Le dimanche 12 octobre, venez participer à la fête du cheval au Malzieu.
Animations équestres et buvette sur place.
complexe sportif Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie +33 6 85 53 36 45
English :
On Sunday October 12, come and take part in the horse festival in Le Malzieu.
Equestrian entertainment and refreshments on site.
German :
Am Sonntag, den 12. Oktober, können Sie am Pferdefest in Le Malzieu teilnehmen.
Reitanimationen und Erfrischungsstände vor Ort.
Italiano :
Domenica 12 ottobre, venite a partecipare alla festa dei cavalli a Le Malzieu.
Animazione equestre e rinfreschi in loco.
Espanol :
El domingo 12 de octubre, participe en la fiesta del caballo en Le Malzieu.
Animaciones ecuestres y refrescos in situ.
