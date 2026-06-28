Informations pratiques

Betschdorf

Fête du cheval

Rue du Bannholz Betschdorf Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-13 09:30:00

fin : 2026-09-13 21:30:00

Date(s) :

2026-09-13

La fête du cheval revient avec son traditionnel défilé, des concours de saut d’obstacles, un mini TREC pour petits et grands, des épreuves de maniabilité et d’attelage, ainsi que des spectacles et démonstrations.

Nouvelle édition de l’annuelle fête du cheval ! Au programme

– Défilé à travers le village, ouvert à tous les cavaliers et meneurs.

– Saut d’obstacles de 3 hauteurs différentes (60, 75 et 90 cm), inscription sur place après le défilé au tarif de 2 €/tour.

– Mini Trec pour enfants et adultes pour les épreuves adultes, passage dans l’eau, la butte, le rideau, le contre-bas et un obstacle type CSO / pour les enfants, le parcours est moins long et les épreuves moins difficiles. 2 €/tour.

– Maniabilité et attelage divers obstacles à passer ; plusieurs catégories.

– Spectacles et démonstrations pour vous émerveiller

– Possibilité de faire des paddocks

Tartes flambées à partir de 19h 0 .

Rue du Bannholz Betschdorf 67660 Bas-Rhin Grand Est +33 6 69 46 65 63 kirstein.julienne@gmail.com

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English :

The Horse Festival is back with its traditional parade, show jumping competitions, a mini TREC event for all ages, agility and carriage driving competitions, as well as shows and demonstrations.

L’événement Fête du cheval Betschdorf a été mis à jour le 2026-06-28 par Office de tourisme de l’Alsace Verte