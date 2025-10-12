Fête du Cheval Blangy-le-Château
Fête du Cheval Blangy-le-Château dimanche 12 octobre 2025.
Fête du Cheval
Vestiges du Château Blangy-le-Château Calvados
Début : 2025-10-12 10:30:00
fin : 2025-10-12
2025-10-12
Défilés, dressage, équitation, ….
Le programme
10h30 Défilé aux vestiges du château , suivi de la randonnée équestre
11h Dressage de chevaux par un chuchoteur mentaliste
11h30 Match de Polo
12h Equitation western
12h30 Danse Country et inititation
13h Vin d’honneur
13h30 Initiation équitation Western
14h Démonstration et entraînement au Mountain Trail
15h Initiation équitation Western
15h30 Match de Polo
15h30 Danse Country et inititation
16h Dressage de chevaux par un chuchoteur mentaliste
Baptême à poney, brocante équestre (réservation au 06 20 13 62 51), portes ouvertes d’Equichir (atelier sur la dentisterie équine et les soins , visite de la structure 174 route du Breuil, 14130 Blangy-le-Château), trompes de chasse.
Les stands
Garde à cheval
Atelier de créations
De patte en sabots sellerie bourrellerie
Shiatsu équin
Librairie
Bijoux et accessoires équins,
Peintres et sculpteurs
Domad’or chevaux de bois
École à filière équine
Clinique vétérinaire « Equichir »
Restauration
Stand de barbecue géant
Food Truck Little Duplex
Brasserie Sagesse
Crêpes et Pop-corn
Livret de jeux pour les enfants disponible au stand Pop-corn. .
Vestiges du Château Blangy-le-Château 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 75 07
English : Fête du Cheval
Parades, dressage, horseback riding, ….
German : Fête du Cheval
Paraden, Dressur, Reiten, ….
Italiano :
Sfilate, dressage, equitazione, ….
Espanol :
Desfiles, doma, equitación, ….
