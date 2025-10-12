Fête du Cheval Blangy-le-Château

Fête du Cheval Blangy-le-Château dimanche 12 octobre 2025.

Fête du Cheval

Vestiges du Château Blangy-le-Château Calvados

Début : 2025-10-12 10:30:00

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Défilés, dressage, équitation, ….

Le programme

10h30 Défilé aux vestiges du château , suivi de la randonnée équestre

11h Dressage de chevaux par un chuchoteur mentaliste

11h30 Match de Polo

12h Equitation western

12h30 Danse Country et inititation

13h Vin d’honneur

13h30 Initiation équitation Western

14h Démonstration et entraînement au Mountain Trail

15h Initiation équitation Western

15h30 Match de Polo

15h30 Danse Country et inititation

16h Dressage de chevaux par un chuchoteur mentaliste

Baptême à poney, brocante équestre (réservation au 06 20 13 62 51), portes ouvertes d’Equichir (atelier sur la dentisterie équine et les soins , visite de la structure 174 route du Breuil, 14130 Blangy-le-Château), trompes de chasse.

Les stands

Garde à cheval

Atelier de créations

De patte en sabots sellerie bourrellerie

Shiatsu équin

Librairie

Bijoux et accessoires équins,

Peintres et sculpteurs

Domad’or chevaux de bois

École à filière équine

Clinique vétérinaire « Equichir »

Restauration

Stand de barbecue géant

Food Truck Little Duplex

Brasserie Sagesse

Crêpes et Pop-corn

Livret de jeux pour les enfants disponible au stand Pop-corn. .

Vestiges du Château Blangy-le-Château 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 75 07

English : Fête du Cheval

Parades, dressage, horseback riding, ….

German : Fête du Cheval

Paraden, Dressur, Reiten, ….

Italiano :

Sfilate, dressage, equitazione, ….

Espanol :

Desfiles, doma, equitación, ….

