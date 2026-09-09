Fête du Cheval Blangy-le-Château
dimanche 11 octobre 2026 · Blangy-le-Château
Informations pratiques
Blangy-le-Château
Fête du Cheval
Vestiges du Château Blangy-le-Château Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 10:00:00
fin : 2026-10-11 17:00:00
Date(s) :
2026-10-11
Démonstrations d’équitation, studio photo, vide sellerie, … .
Venez partager une journée conviviale autour de la passion du cheval !
Au programme :
Exposants professionnels de la filière équine
Démonstrations d’équitation western
Animations de danse country
Studio photo pour immortaliser votre journée
Vide-sellerie pour dénicher de bonnes affaires
Les réservations pour le vide-sellerie sont ouvertes ! Contact : 06 68 20 62 27
Une journée à vivre en famille ou entre amis, que vous soyez cavalier, passionné de chevaux ou simplement curieux !
Notez la date et venez nombreux ! .
Vestiges du Château Blangy-le-Château 14130 Calvados Normandie
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English : Fête du Cheval
Horse riding demonstrations, photo studio, saddlery sale, … .
L’événement Fête du Cheval Blangy-le-Château a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Terre d’Auge Tourisme
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