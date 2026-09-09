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AGENDA · Blangy-le-Château

Fête du Cheval Blangy-le-Château

dimanche 11 octobre 2026 · Blangy-le-Château

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Vestiges du Château
Ville
14130 Blangy-le-Château
Département
Calvados
Tarif

Blangy-le-Château

Fête du Cheval

Vestiges du Château Blangy-le-Château Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 10:00:00
fin : 2026-10-11 17:00:00

Date(s) :
2026-10-11

Démonstrations d’équitation, studio photo, vide sellerie, … .
Venez partager une journée conviviale autour de la passion du cheval !

Au programme :
Exposants professionnels de la filière équine
Démonstrations d’équitation western
Animations de danse country
Studio photo pour immortaliser votre journée
Vide-sellerie pour dénicher de bonnes affaires
Les réservations pour le vide-sellerie sont ouvertes ! Contact : 06 68 20 62 27
Une journée à vivre en famille ou entre amis, que vous soyez cavalier, passionné de chevaux ou simplement curieux !
Notez la date et venez nombreux !   .

Vestiges du Château Blangy-le-Château 14130 Calvados Normandie  

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English : Fête du Cheval

Horse riding demonstrations, photo studio, saddlery sale, … .

L’événement Fête du Cheval Blangy-le-Château a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Terre d’Auge Tourisme

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