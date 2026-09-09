Informations pratiques

Blangy-le-Château

Fête du Cheval

Vestiges du Château Blangy-le-Château Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 10:00:00

fin : 2026-10-11 17:00:00

Date(s) :

2026-10-11

Démonstrations d’équitation, studio photo, vide sellerie, … .

Venez partager une journée conviviale autour de la passion du cheval !

Au programme :

Exposants professionnels de la filière équine

Démonstrations d’équitation western

Animations de danse country

Studio photo pour immortaliser votre journée

Vide-sellerie pour dénicher de bonnes affaires

Les réservations pour le vide-sellerie sont ouvertes ! Contact : 06 68 20 62 27

Une journée à vivre en famille ou entre amis, que vous soyez cavalier, passionné de chevaux ou simplement curieux !

Notez la date et venez nombreux ! .

Vestiges du Château Blangy-le-Château 14130 Calvados Normandie

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English : Fête du Cheval

Horse riding demonstrations, photo studio, saddlery sale, … .

L’événement Fête du Cheval Blangy-le-Château a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Terre d’Auge Tourisme