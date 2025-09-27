Fête du cheval breton Pont-Aven
Fête du cheval breton Pont-Aven samedi 27 septembre 2025.
Fête du cheval breton
Kergoadic Pont-Aven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 12:00:00
fin : 2025-09-27 22:00:00
Date(s) :
2025-09-27
Au programme
12h Les Street Quality en concert à Kergoadic et repas champêtre (14€)
14h concours
21h Lyz’An en concert Chez Cousin (sous chapiteau) dans le bourg de Nizon.
– Les moissonneurs du Moros
– Le dressage de Julie
– Les jeux bretons
– Le maréchal ferrant
– Exposition de voitures anciennes. .
Kergoadic Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Fête du cheval breton Pont-Aven a été mis à jour le 2025-08-25 par OTC CCA