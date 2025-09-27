Fête du cheval breton Pont-Aven

Fête du cheval breton Pont-Aven samedi 27 septembre 2025.

Fête du cheval breton

Kergoadic Pont-Aven Finistère

Début : 2025-09-27 12:00:00

fin : 2025-09-27 22:00:00

2025-09-27

Au programme

12h Les Street Quality en concert à Kergoadic et repas champêtre (14€)

14h concours

21h Lyz’An en concert Chez Cousin (sous chapiteau) dans le bourg de Nizon.

– Les moissonneurs du Moros

– Le dressage de Julie

– Les jeux bretons

– Le maréchal ferrant

– Exposition de voitures anciennes. .

Kergoadic Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90

