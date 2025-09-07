Fête du cheval Cernay

Fête du cheval Cernay dimanche 7 septembre 2025.

Fête du cheval

Rue René Guibert Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-07 10:00:00

fin : 2025-09-07 17:00:00

Date(s) :

2025-09-07

Une journée autour du cheval avec animations pour tous et buvette sur place. Une ambiance festive à ne pas manquer.

Animations équestres, découvertes et ambiance familiale au rendez vous. La fête du cheval vous invite à partager une journée conviviale avec buvette et animations non stop. .

Rue René Guibert Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 68 75 08 48 hippiquedelathur@orange.fr

English :

A day dedicated to horses, with entertainment for all and refreshments on site. A festive atmosphere not to be missed.

German :

Ein Tag rund um das Pferd mit Animationen für alle und Getränken vor Ort. Eine festliche Atmosphäre, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten.

Italiano :

Una giornata dedicata ai cavalli, con intrattenimento per tutti e rinfreschi in loco. Un’atmosfera di festa da non perdere.

Espanol :

Un día dedicado a los caballos, con entretenimiento para todos y refrescos in situ. Un ambiente festivo que no debe perderse.

L’événement Fête du cheval Cernay a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay