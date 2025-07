Fête du cheval de trait Braud-et-Saint-Louis

Fête du cheval de trait Braud-et-Saint-Louis dimanche 20 juillet 2025.

Fête du cheval de trait

Domaine de la Paillerie Braud-et-Saint-Louis Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-20

fin : 2025-07-20

Date(s) :

2025-07-20

Trait 33 est une association des éleveurs et utilisateurs de chevaux de Trait, créée en 2000.

Le temps d’un week-end, vous pourrez découvrir un marché de producteurs et de brocanteurs, admirer une exposition d’outils agricoles et de tracteurs anciens, des animaux de la ferme, un défilé de chevaux attelés d’engins agricole d’antan, présentation des races de chevaux, coupe de foin, travail de la moisson à l’ancienne, balade en attelage, faire de bonnes affaires durant un vide grenier et participer à la cueillette de pommes de terre (accessible au public). .

Domaine de la Paillerie Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 66 21 10

English : Fête du cheval de trait

German : Fête du cheval de trait

Italiano :

Espanol : Fête du cheval de trait

L’événement Fête du cheval de trait Braud-et-Saint-Louis a été mis à jour le 2025-07-04 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde