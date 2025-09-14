Fête du Cheval et de la Forge Confort-Meilars

dimanche 14 septembre 2025.

Fête du Cheval et de la Forge

Le Bourg Confort-Meilars Finistère

Début : 2025-09-14 11:00:00

fin : 2025-09-14 18:00:00

2025-09-14

Au programme défilé, repas, démonstrations avec les chevaux, animations…

Samedi 13 à 14h arrachage et vente de pommes de terre

Dimanche 14 défilé à 11h15

Repas à midi

A partir de 14h spectacles équestres

Au cours de l’après-midi fabrication du cidre

Danses bretonnes

17h concert de clarisse l’avenant à l’église de confort .

Le Bourg Confort-Meilars 29790 Finistère Bretagne +33 6 02 09 93 70

