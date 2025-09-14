Fête du Cheval et de la Forge Confort-Meilars
Fête du Cheval et de la Forge
Le Bourg Confort-Meilars Finistère
Début : 2025-09-14 11:00:00
fin : 2025-09-14 18:00:00
2025-09-14
Au programme défilé, repas, démonstrations avec les chevaux, animations…
Samedi 13 à 14h arrachage et vente de pommes de terre
Dimanche 14 défilé à 11h15
Repas à midi
A partir de 14h spectacles équestres
Au cours de l’après-midi fabrication du cidre
Danses bretonnes
17h concert de clarisse l’avenant à l’église de confort .
Le Bourg Confort-Meilars 29790 Finistère Bretagne +33 6 02 09 93 70
