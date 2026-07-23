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AGENDA · Confort-Meilars

Fête du Cheval et de la Forge Confort-Meilars

samedi 12 septembre 2026 · Confort-Meilars

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
Le Bourg
Ville
29790 Confort-Meilars
Département
Finistère
Tarif

Confort-Meilars

Fête du Cheval et de la Forge

Le Bourg Confort-Meilars Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 11:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :
2026-09-12 2026-09-13

Au programme défilé, repas, démonstrations avec les chevaux, animations…

Samedi 12 à 14h arrachage et vente de pommes de terre

Dimanche 14 défilé à 11h
Repas à midi
A partir de 14h spectacles équestres
17h concert de clarisse l’avenant à l’église de confort   .

Le Bourg Confort-Meilars 29790 Finistère Bretagne +33 6 02 09 93 70 

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English :

L’événement Fête du Cheval et de la Forge Confort-Meilars a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

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