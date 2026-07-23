Fête du Cheval et de la Forge Confort-Meilars
samedi 12 septembre 2026 · Confort-Meilars
Informations pratiques
Confort-Meilars
Fête du Cheval et de la Forge
Le Bourg Confort-Meilars Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 11:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-12 2026-09-13
Au programme défilé, repas, démonstrations avec les chevaux, animations…
Samedi 12 à 14h arrachage et vente de pommes de terre
Dimanche 14 défilé à 11h
Repas à midi
A partir de 14h spectacles équestres
17h concert de clarisse l’avenant à l’église de confort .
Le Bourg Confort-Meilars 29790 Finistère Bretagne +33 6 02 09 93 70
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English :
L’événement Fête du Cheval et de la Forge Confort-Meilars a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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