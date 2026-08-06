Informations pratiques

Le Haut Soultzbach

Fête du cheval

35 Rue du Haut Bois Le Haut Soultzbach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-13 10:00:00

fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :

2026-09-13

L’association des Cavaliers du Haut Soultzbach organise la Fête du cheval au centre équestre JTM de Mortzwiller. Au programme démonstrations de différentes disciplines de l’équitation, balades et jeux à poneys, restauration à midi, buvette tout au long de la journée.

L’association des Cavaliers du Haut Soultzbach organise la Fête du cheval au centre équestre JTM de Mortzwiller. Au programme démonstrations de différentes disciplines de l’équitation, balades et jeux à poneys, restauration à midi, buvette tout au long de la journée. 0 .

35 Rue du Haut Bois Le Haut Soultzbach 68780 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 55 22

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English :

The Cavaliers du Haut Soultzbach association is organizing the Horse Festival at the JTM Equestrian Center in Mortzwiller. On the program: demonstrations of various equestrian disciplines, pony rides and games, lunch, and refreshments available throughout the day.

L’événement Fête du cheval Le Haut Soultzbach a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach