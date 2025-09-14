Fête du cheval Lion d’Angers Le Lion-d’Angers

Lieu-dit La Gosnière Le Lion-d’Angers Maine-et-Loire

Début : 2025-09-14 10:00:00

fin : 2025-09-14 18:00:00

2025-09-14

Nouvelle édition de la fête du cheval organisée aux écuries la Gosnière au Lion d’Angers, le 14 septembre.

La traditionnelle fête du cheval se déroulera le dimanche 14 septembre aux écuries la Gosnière de 10h à 18h.

Au programme de cette journée:

Matin

– De 4 à 77 ans Initiation à l’équitation. (sur inscription à l’accueil ou par mail: 6€ la demiheure d’initiation) sans engagement. C’est l’occasion à tous les parents, frères et sœurs de cavaliers d’essayer.

– Baptême poney et chevaux 1€50 (sans réservation)

– Visite des écuries

Midi: Restauration possible sur place. saucisses frites, boissons et parts de gâteaux à vendre.

Après midi:

– Jeux équestres pour nos cavaliers adhérents 2 équipes s’affronteront lors de jeux de type relais ou autre selon le niveau de chacun pour faire gagner des points pour son équipe.

Vous avez jusqu’au mardi 9 septembre pour vous inscrire (14 € pour participer à 2 jeux) Inscription sur cavasoft, par mail ou à l’accueil.

– Concours de déguisement à cheval (ouvert aux cavaliers inscrits aux jeux)

Démonstrations

– Baptêmes poneys et chevaux (1,50 € sans réservation) sur des créneaux horaires indiqués sur place. .

Lieu-dit La Gosnière Le Lion-d’Angers 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 95 31 21 ecurieslagosniere@gmail.com

