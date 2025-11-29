Fête du Cheval Ouégoa

Fête du Cheval

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 08:00:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

La Fête du Cheval revient à Ouegoa le 29 novembre 2025 dès 8h ! Courses, animations, défis équestres et ambiance locale vous attendent. Venez vibrer au rythme des chevaux et participer à une journée sportive et festive. Inscriptions sur place.

MC3J+6RM, Ouégoa, Nouvelle-Calédonie Ouégoa 98821 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 96.12.10

English :

The Fête du Cheval returns to Ouegoa on November 29, 2025 from 8am! Races, entertainment, equestrian challenges and local atmosphere await you. Come and vibrate to the rhythm of the horses and take part in a sporting and festive day. Registration on site.

German :

Das Pferdefest kehrt am 29. November 2025 ab 8 Uhr nach Ouegoa zurück! Rennen, Animationen, reiterliche Herausforderungen und lokale Atmosphäre erwarten Sie. Vibrieren Sie im Rhythmus der Pferde und nehmen Sie an einem sportlichen und festlichen Tag teil. Anmeldungen vor Ort.

Italiano :

La Fête du Cheval torna a Ouegoa il 29 novembre 2025 dalle 8 del mattino! Gare, intrattenimento, sfide equestri e atmosfera locale vi aspettano. Venite a godervi il ritmo dei cavalli e a partecipare a una giornata di sport e di festa. Iscrizioni in loco.

Espanol :

La Fête du Cheval vuelve a Ouegoa el 29 de noviembre de 2025 a partir de las 8:00 h Carreras, animaciones, desafíos ecuestres y ambiente local le esperan. Venga a disfrutar del ritmo de los caballos y participe en una jornada deportiva y festiva. Inscripciones in situ.

