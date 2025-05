Fête du Cheval – Parc du Château de Saint-Fargeau Saint-Fargeau, 6 juillet 2025 10:00, Saint-Fargeau.

Yonne

Fête du Cheval Parc du Château de Saint-Fargeau Le Château Saint-Fargeau Yonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06 10:00:00

fin : 2025-07-06 18:00:00

Date(s) :

2025-07-06

La Fête du Cheval au Château de Saint-Fargeau est un événement incontournable alliant patrimoine, démonstrations équestres et savoir-faire artisanal. Durant toute une journée, petits et grands sont invités à plonger dans l’univers fascinant du cheval à travers des spectacles épiques, des balades en calèche, et des rencontres avec des professionnels du monde équin. Dans un cadre historique exceptionnel, cette fête familiale célèbre la diversité des races, le talent des cavaliers et l’émotion du spectacle vivant. Mais c’est aussi un rendez-vous artisanal unique potiers, boulangers et tourneurs sur bois installent leurs ateliers éphémères dans la cour du château et proposent démonstrations, animations et échanges autour de leurs métiers. Le village d’exposants et les stands gourmands complètent cette journée riche en découvertes, entre tradition et émerveillement. .

Parc du Château de Saint-Fargeau Le Château

Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 05 67 chateau@saint-fargeau.com

English : Fête du Cheval

German : Fête du Cheval

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête du Cheval Saint-Fargeau a été mis à jour le 2025-05-23 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !