FÊTE DU CHEVAL Saint-Geniès-de-Varensal

FÊTE DU CHEVAL

Plaisance Saint-Geniès-de-Varensal Hérault

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

L’Association des Cavaliers et Marcheurs du Marcou est heureuse de vous convier à sa fête du cheval le dimanche 16 novembre après-midi sur le site de l’association, route de St Geniès de Varensal.

Les cavalières du club d’Alizée et les chevaux seront à l’honneur pour vous faire passer un agréable moment. Venez découvrir les performances des cavalières et leurs montures.

Les cavalières, les plus expérimentées, vous proposeront une démonstration de sauts d’obstacles à partir de 13h30.

Après la pause réglementaire pour les chevaux, nous assisterons à un pony games, c’est-à-dire des jeux à cheval pour les cavalières les plus jeunes, à partir de 15h30.

Venez passer une belle après-midi à Plaisance !

Les horaires:

13h30-14h30 Démonstration de sauts d’obstacles

14h30-15h30 Temps de pause pour les chevaux Collation offerte par l’association (gâteaux, boissons chaudes ou froides)

15h30-16h30 Pony games avec les plus jeunes cavalières

Animée par Alizée HENS-TOURNIER, monitrice d’Équitation

Manifestation organisée avec le soutien financier de la Communauté de communes Grand Orb. .

Plaisance Saint-Geniès-de-Varensal 34610 Hérault Occitanie +33 6 62 01 83 94

English :

The Association des Cavaliers et Marcheurs du Marcou is delighted to invite you to its horse festival on Sunday afternoon, November 16, at the association’s site on route de St Geniès de Varensal.

German :

Die Association des Cavaliers et Marcheurs du Marcou freut sich, Sie zu ihrem Pferdefest am Sonntagnachmittag, den 16. November, auf dem Gelände des Vereins, Route de St Geniès de Varensal, einzuladen.

Italiano :

L’Association des Cavaliers et Marcheurs du Marcou è lieta di invitarvi alla sua festa dei cavalli che si terrà nel pomeriggio di domenica 16 novembre presso la sede dell’associazione sulla route de St Geniès de Varensal.

Espanol :

La Association des Cavaliers et Marcheurs du Marcou tiene el placer de invitarle a su fiesta del caballo, el domingo 16 de noviembre por la tarde, en el recinto de la asociación, en la ruta de St Geniès de Varensal.

