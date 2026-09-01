Fête du cheval Saint-Léons
samedi 12 septembre 2026 · Saint-Léons
Informations pratiques
Saint-Léons
Fête du cheval
Saint-Léons Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-12
Programme
Samedi 12 septembre
9h30-18h30 Animations et activités pour enfants Salle de la Valette
Atelier peinture sur fer à cheval
Masque de Zorro
Jeux en bois et château gonflable
15h Coin lecture / contes sur les chevaux avec Pauline
13h30 Défilé de tableaux vivants Le cheval au fil du temps
16h Amtawa fauconnerie et voltige par EBHO
9h30-18h30 Exposition Regards d’ici artistes locaux.
Dimanche 13 septembre
9h30-18h30 Animations et activités pour enfants Salle de la Valette
Atelier peinture sur fer à cheval
Masque de Zorro
Jeux en bois et château gonflable
15h Coin lecture / contes sur les chevaux avec Pauline
13h30 Défilé de tableaux vivants Le cheval au fil du temps
16h Amtawa fauconnerie et voltige par EBHO
9h30-18h30 Exposition Regards d’ici artistes locaux.
Plusieurs sites terrain communal, salle de la Valette et espace Jean-Henri Fabre. .
Saint-Léons 12780 Aveyron Occitanie +33 6 33 33 13 53
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English :
L’événement Fête du cheval Saint-Léons a été mis à jour le 2026-08-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)