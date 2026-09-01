Informations pratiques

Saint-Léons

Fête du cheval

Saint-Léons Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12

Programme

Samedi 12 septembre

9h30-18h30 Animations et activités pour enfants Salle de la Valette

Atelier peinture sur fer à cheval

Masque de Zorro

Jeux en bois et château gonflable

15h Coin lecture / contes sur les chevaux avec Pauline

13h30 Défilé de tableaux vivants Le cheval au fil du temps

16h Amtawa fauconnerie et voltige par EBHO

9h30-18h30 Exposition Regards d’ici artistes locaux.

Dimanche 13 septembre

9h30-18h30 Animations et activités pour enfants Salle de la Valette

Atelier peinture sur fer à cheval

Masque de Zorro

Jeux en bois et château gonflable

15h Coin lecture / contes sur les chevaux avec Pauline

13h30 Défilé de tableaux vivants Le cheval au fil du temps

16h Amtawa fauconnerie et voltige par EBHO

9h30-18h30 Exposition Regards d’ici artistes locaux.

Plusieurs sites terrain communal, salle de la Valette et espace Jean-Henri Fabre. .

Saint-Léons 12780 Aveyron Occitanie +33 6 33 33 13 53

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English :

L’événement Fête du cheval Saint-Léons a été mis à jour le 2026-08-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)