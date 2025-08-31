Fête du Cheval Saint-Méard-de-Drône

Fête du Cheval Saint-Méard-de-Drône dimanche 31 août 2025.

Fête du Cheval

Plaine des Sports de la Tour Saint-Méard-de-Drône Dordogne

Tarif : – –

Date : dimanche 31 août 2025

Début : 2025-08-31

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-08-31

Pendant toute la Fête, l’entrée reste à prix libre,

A partir de 10h30, animations diverses.

À midi Possibilité de restauration

À partir de 14 h30 le traditionnel Grand Spectacle Équestre

Plaine des Sports de la Tour Saint-Méard-de-Drône 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 07 90 98 cavaliers.vallee@laposte.net

English : Fête du Cheval

Admission is free throughout the festival,

From 10:30 a.m., various activities.

Lunchtime: Catering available

From 2:30 pm: the traditional Grand Equestrian Show

German : Fête du Cheval

Während des gesamten Festes ist der Eintritt frei,

Ab 10:30 Uhr: Verschiedene Animationen.

Mittags: Möglichkeit zum Essen und Trinken

Ab 14.30 Uhr: Die traditionelle Große Pferdeshow

Italiano :

L’ingresso è gratuito per tutta la durata del festival,

Dalle 10.30, varie attività.

A mezzogiorno: ristorazione a disposizione

Dalle 14.30: il tradizionale Grande Spettacolo Equestre

Espanol : Fête du Cheval

La entrada es gratuita durante todo el festival,

A partir de las 10.30 h, actividades diversas.

A mediodía: restauración

A partir de las 14.30 h: el tradicional Gran Espectáculo Ecuestre

