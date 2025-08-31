Fête du Cheval Saint-Méard-de-Drône
Fête du Cheval Saint-Méard-de-Drône dimanche 31 août 2025.
Fête du Cheval
Plaine des Sports de la Tour Saint-Méard-de-Drône Dordogne
Début : 2025-08-31
fin : 2025-08-31
2025-08-31
Pendant toute la Fête, l’entrée reste à prix libre,
A partir de 10h30, animations diverses.
À midi Possibilité de restauration
À partir de 14 h30 le traditionnel Grand Spectacle Équestre
Plaine des Sports de la Tour Saint-Méard-de-Drône 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 07 90 98 cavaliers.vallee@laposte.net
English : Fête du Cheval
Admission is free throughout the festival,
From 10:30 a.m., various activities.
Lunchtime: Catering available
From 2:30 pm: the traditional Grand Equestrian Show
German : Fête du Cheval
Während des gesamten Festes ist der Eintritt frei,
Ab 10:30 Uhr: Verschiedene Animationen.
Mittags: Möglichkeit zum Essen und Trinken
Ab 14.30 Uhr: Die traditionelle Große Pferdeshow
Italiano :
L’ingresso è gratuito per tutta la durata del festival,
Dalle 10.30, varie attività.
A mezzogiorno: ristorazione a disposizione
Dalle 14.30: il tradizionale Grande Spettacolo Equestre
Espanol : Fête du Cheval
La entrada es gratuita durante todo el festival,
A partir de las 10.30 h, actividades diversas.
A mediodía: restauración
A partir de las 14.30 h: el tradicional Gran Espectáculo Ecuestre
