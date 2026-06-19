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Fête du Cheval Saint-Méard-de-Drône

Fête du Cheval Saint-Méard-de-Drône

Fête du Cheval Saint-Méard-de-Drône dimanche 23 août 2026.

Adresse
Plaine des Sports de la Tour
Ville
24600 Saint-Méard-de-Drône
Département
Dordogne
Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
10:30:00
Tarif

Saint-Méard-de-Drône

Fête du Cheval

Plaine des Sports de la Tour Saint-Méard-de-Drône Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 10:30:00
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

Pendant toute la Fête, l’entrée reste à prix libre,
Pendant toute la Fête, l’entrée reste à prix libre,
Programme à venir   .

Plaine des Sports de la Tour Saint-Méard-de-Drône 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 07 90 98  cavaliers.vallee@laposte.net

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English : Fête du Cheval

Throughout the F%EAte, admission remains %E0 pay-what-you-want,

L’événement Fête du Cheval Saint-Méard-de-Drône a été mis à jour le 2026-06-19 par Comité Départemental de Tourisme de la Dordogne

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