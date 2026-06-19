Fête du Cheval Saint-Méard-de-Drône
Fête du Cheval Saint-Méard-de-Drône dimanche 23 août 2026.
Saint-Méard-de-Drône
Fête du Cheval
Plaine des Sports de la Tour Saint-Méard-de-Drône Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 10:30:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Pendant toute la Fête, l’entrée reste à prix libre,
Pendant toute la Fête, l’entrée reste à prix libre,
Programme à venir .
Plaine des Sports de la Tour Saint-Méard-de-Drône 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 07 90 98 cavaliers.vallee@laposte.net
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English : Fête du Cheval
Throughout the F%EAte, admission remains %E0 pay-what-you-want,
L’événement Fête du Cheval Saint-Méard-de-Drône a été mis à jour le 2026-06-19 par Comité Départemental de Tourisme de la Dordogne
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