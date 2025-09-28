FÊTE DU CHEVAL Vendargues

FÊTE DU CHEVAL Vendargues dimanche 28 septembre 2025.

FÊTE DU CHEVAL

Vendargues Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

Ne manquez pas la Fête du cheval à Vendargues le 28 septembre !

Dès 10h30, animations, démonstrations et spectacles équestres, voltige, initiations équestres, balades en calèche et promenades à poney. Espace de restauration, foodtruck, buvette.

Ne manquez pas la Fête du cheval à Vendargues le 28 septembre !

Dès 10h30, animations, démonstrations et spectacles équestres, voltige, initiations équestres, balades en calèche et promenades à poney. Espace de restauration, foodtruck, buvette. .

Vendargues 34740 Hérault Occitanie +33 4 67 70 05 04

English :

Don’t miss the Fête du Cheval in Vendargues on September 28!

From 10:30 am, entertainment, horse shows and demonstrations, acrobatics, equestrian initiations, carriage rides and pony rides. Catering area, foodtruck, refreshment bar.

German :

Verpassen Sie nicht das Pferdefest in Vendargues am 28. September!

Ab 10:30 Uhr: Animationen, Reitvorführungen und -shows, Voltigieren, Reiteinführungen, Kutschfahrten und Ponyreiten. Verpflegungsbereich, Foodtruck, Getränkestand.

Italiano :

Non perdetevi il Festival del Cavallo a Vendargues il 28 settembre!

Dalle 10.30, animazione, spettacoli e dimostrazioni equestri, acrobazie, lezioni di equitazione, passeggiate in carrozza e con i pony. Area ristorazione, foodtruck, bar.

Espanol :

No se pierda la Fiesta del Caballo en Vendargues el 28 de septiembre

A partir de las 10.30 h, animaciones, espectáculos y demostraciones ecuestres, acrobacias, clases de equitación, paseos en coche de caballos y en poni. Zona de restauración, foodtruck, bar.

L’événement FÊTE DU CHEVAL Vendargues a été mis à jour le 2025-09-06 par 34 OT MONTPELLIER