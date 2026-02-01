Fête du Chevreau Nocturne 14/02/26 Lavans-Vuillafans

Fête du Chevreau Nocturne 14/02/26

Ferme du Rondeau Lavans-Vuillafans Doubs

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Petits et grands, rejoignez-nous à la Ferme du Rondeau pour une nocturne exceptionnelle !

Le samedi 14 février, nous vous proposons une soirée exceptionnelle incluant un spectacle humoristique suivi d’un concert, pour prolonger votre journée à la Ferme du Rondeau et rendre votre visite encore plus mémorable.

Les plus gourmands d’entre vous pourront déguster une tartiflette (à volonté !) durant cette nocturne.

À ne manquer sous aucun prétexte !

Avec le spectacle humoristique de Vivien Pianet à 19h30 et le concert des Celkeys à 21h.

Attention, places limitées ! Réservation obligatoire ! .

Ferme du Rondeau Lavans-Vuillafans 25580 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 59 25 84 contact@ferme-rondeau.fr

