Fête du Chevreau Nocturnes 07/02/26 Lavans-Vuillafans
Fête du Chevreau Nocturnes 07/02/26 Lavans-Vuillafans samedi 7 février 2026.
Fête du Chevreau Nocturnes 07/02/26
Ferme du Rondeau Lavans-Vuillafans Doubs
Tarif : – –
Date : samedi 7 février 2026
Début : 19:00:00
fin : 22:00:00
Date(s) :
2026-02-07 2026-02-11 2026-02-18 2026-03-07 2026-03-14 2026-03-15 2026-03-21 2026-03-22 2026-03-28 2026-03-29
Petits et grands, rejoignez-nous à la Ferme du Rondeau pour 3 nocturnes exceptionnelles !
Les samedis 7 février nous vous proposons une soirée exceptionnelle incluant un spectacle humoristique suivi d’un concert, pour prolonger votre journée à la Ferme du Rondeau et rendre votre visite encore plus mémorable.
Les plus gourmands d’entre vous pourront déguster une tartiflette (à volonté !) durant cette nocturne.
À ne manquer sous aucun prétexte !
Spectacle humoristique de Vivien Pianet et Concert des Outsiders.
Attention, places limitées ! Réservation obligatoire ! .
Ferme du Rondeau Lavans-Vuillafans 25580 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 59 25 84 contact@ferme-rondeau.fr
English : Fête du Chevreau Nocturnes 07/02/26
