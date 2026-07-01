AGENDA · Auterive
Fête du chien et de la chasse, Bois Notre Dame, Auterive
dimanche 5 juillet 2026 · Bois Notre Dame · Auterive
Informations pratiques
Fête du chien et de la chasse Dimanche 5 juillet, 09h00 Bois Notre Dame Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-05T09:00:00+02:00 – 2026-07-05T19:00:00+02:00
Fin : 2026-07-05T09:00:00+02:00 – 2026-07-05T19:00:00+02:00
Bois Notre Dame boulevard notre dame auterive 31190 Auterive 31190 Haute-Garonne Occitanie
Exposition régionale d’Élevage du club du Porcelaine et du Spaniel club Midi-Pyrénées Gascogne fête chien