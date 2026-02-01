Fête du chocolat et de la gastronomie Réaumur
Fête du chocolat et de la gastronomie Réaumur samedi 25 avril 2026.
Fête du chocolat et de la gastronomie
Rue du Stade Réaumur Vendée
Tarif : – –
Date :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-25 2026-04-26
Le Cercle des amis de Réaumur (CaRea) organise la Fête du chocolat et de la gastronomie.
RDV les samedi 25 et dimanche 26 avril à Réaumur (parking du Manoir des Sciences).
De nombreuses animations
• Marché gastronomique de producteurs venus des 4 coins de France
• Démos culinaires
• Bar à chocolat
• Soirée guinguette
• Feux d’artifice
Entrée gratuite. .
Rue du Stade Réaumur 85700 Vendée Pays de la Loire +33 6 89 33 94 20 preveau@orange.fr
English :
The Cercle des amis de Réaumur (CaRea) organizes the Fête du chocolat et de la gastronomie.
