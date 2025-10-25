Fête du cidre à La Cidreraie Lieu-dit La Gaptière Verrières
Lieu-dit La Gaptière La Cidreraie Verrières Orne
Début : Samedi Samedi 2025-10-25 10:00:00
fin : 2025-10-26 18:00:00
2025-10-25
Dans le cadre de la fête des Cidres du Perche AOP, La Cidreraie à Verrières vous accueille samedi et dimanche de 10h à 18h. Au programme visite, dégustation… Entrée libre. .
Lieu-dit La Gaptière La Cidreraie Verrières 61110 Orne Normandie +33 6 17 18 83 74
