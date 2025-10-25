Fête du cidre à La Cidreraie Lieu-dit La Gaptière Verrières

Fête du cidre à La Cidreraie Lieu-dit La Gaptière Verrières samedi 25 octobre 2025.

Fête du cidre à La Cidreraie

Lieu-dit La Gaptière La Cidreraie Verrières Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-10-25 10:00:00

fin : 2025-10-26 18:00:00

Date(s) :

2025-10-25

Dans le cadre de la fête des Cidres du Perche AOP, La Cidreraie à Verrières vous accueille samedi et dimanche de 10h à 18h. Au programme visite, dégustation… Entrée libre. .

Lieu-dit La Gaptière La Cidreraie Verrières 61110 Orne Normandie +33 6 17 18 83 74

English : Fête du cidre à La Cidreraie

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête du cidre à La Cidreraie Verrières a été mis à jour le 2025-10-06 par OT CdC Coeur du Perche