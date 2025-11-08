Fête du Cidre à l’ancienne Rue du Grand Jardin Sap-en-Auge
Rue du Grand Jardin Le Grand Jardin Sap-en-Auge Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-11-08 10:00:00
fin : 2025-11-09 18:00:00
Date(s) :
2025-11-08
L’association Le Grand Jardin et son écomusée De la pomme au Calvados organisent la fête du cidre afin de perpétuer et de transmettre les traditions.
Au programme
– Fabrication de cidre à l’ancienne
– Marché de produits locaux et artisanaux (60 exposants) .
Rue du Grand Jardin Le Grand Jardin Sap-en-Auge 61470 Orne Normandie +33 2 33 35 25 89
L'événement Fête du Cidre à l'ancienne Sap-en-Auge a été mis à jour le 2025-10-13 par OT des Vallées d'Auge et du Merlerault