Fête du Cidre à l’ancienne Rue du Grand Jardin Sap-en-Auge

Fête du Cidre à l’ancienne

Rue du Grand Jardin Le Grand Jardin Sap-en-Auge Orne

Début : Samedi Samedi 2025-11-08 10:00:00

fin : 2025-11-09 18:00:00

2025-11-08

L’association Le Grand Jardin et son écomusée De la pomme au Calvados organisent la fête du cidre afin de perpétuer et de transmettre les traditions.

Au programme

– Fabrication de cidre à l’ancienne

– Marché de produits locaux et artisanaux (60 exposants) .

