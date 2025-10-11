Fête du cidre à Vire Normandie Place du 6 juin Vire Normandie

Fête du cidre à Vire Normandie Place du 6 juin Vire Normandie samedi 11 octobre 2025.

Fête du cidre à Vire Normandie

Place du 6 juin Parvis de la Porte-Horloge Vire Normandie Calvados

Début : 2025-10-11 08:00:00

fin : 2025-10-11 18:00:00

2025-10-11

C’est la 21ème traditionnelle fête du cidre organisée par le club Kiwanis de Vire devant la porte-horloge, qui vous propose de venir prendre part au pressage de pommes à l’ancienne et à la contemporaine. Petit-déjeuner aux tripes dès 8h, restauration, vente de jus de pomme et de cidre nouveau. Venez profiter de cette journée en famille ou entre amis tout en soutenant une noble cause. .

Place du 6 juin Parvis de la Porte-Horloge Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 2 31 66 28 50

English : Fête du cidre à Vire Normandie

The Kiwanis Club of Vire organizes the 21st traditional cider festival in front of the clock gate, and invites you to take part in traditional and contemporary apple pressing. Tripe breakfast from 8am, catering, sale of apple juice and new cider.

German : Fête du cidre à Vire Normandie

Es ist das 21. traditionelle Apfelweinfest, das vom Kiwanis-Club Vire vor dem Uhrentor organisiert wird und bei dem Sie am Apfelpressen nach alter und neuer Art teilnehmen können. Frühstück mit Kutteln ab 8 Uhr, Essen, Verkauf von Apfelsaft und neuem Cidre.

Italiano :

Il Kiwanis Club di Vire organizza la 21ª edizione della tradizionale festa del sidro davanti al cancello dell’orologio, dove si potrà partecipare alla spremitura tradizionale e contemporanea delle mele. A partire dalle 8 del mattino ci sarà una colazione a base di trippa, oltre a rinfreschi, succo di mela e sidro nuovo in vendita.

Espanol :

El Club Kiwanis de Vire organiza frente a la puerta del reloj la XXI Fiesta de la Sidra Tradicional, en la que se podrá participar en el prensado tradicional y contemporáneo de manzanas. Habrá un desayuno de callos a partir de las 8 de la mañana, así como refrescos, zumo de manzana y sidra nueva a la venta.

