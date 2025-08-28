Fête du cidre Clohars-Carnoët

Fête du cidre Clohars-Carnoët jeudi 28 août 2025.

Fête du cidre

Cidrerie de l’Apothicaire Clohars-Carnoët Finistère

Début : 2025-08-28 17:00:00

fin : 2025-08-28

2025-08-28

Pour la 3e année consécutive, la ferme de Kerguilan organise la fête du cidre, de la farine et des fruits.

A partir de 17h dégustations, marché de producteurs et des concerts, buvette et restauration

A 17h30 visite des exploitations de la cidrerie de l’Apothicaire, de la meunerie paysanne la Bleud et de la ferme fruitière des petits fruits d’ici, de la dégustation, un marché de producteurs et des concerts dans un cadre

Nina ! Musique traditionnelle d’ici, de là-bas et d’ailleurs. Le répertoire de Nina est celui des musiques traditionnelles d’Irlande et d’Ecosse, d’Auvergne et d’Italie, de la Belle Province aux Pays de l’Est ou du Sud.

Bako Combé Amadou Diao est Griot d’origine Burkinabé, joueur de Kora et N’goni issu de la grande lignée des Diabaté. Avec Gurvan loudoux à la production électronique BAKO-COMBĒ se joue des esthétiques entre tradition et modernité et trace sa route guidé par la joie du partage et de la danse … .

Cidrerie de l’Apothicaire Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 70 44 53 60

