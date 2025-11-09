Fête du cidre et de la châtaigne Malvières

Fête du cidre et de la châtaigne

Le Bourg Malvières Haute-Loire

Tarif : – –

Début : Dimanche 2025-11-09 10:00:00

Début : Dimanche 2025-11-09 10:00:00

fin : 2025-11-09 18:00:00

Date(s) :

2025-11-09

Fête du cidre et de la châtaigne avec fabrication et vente de jus de pomme, marché d’artisanat et de producteurs, animation musicale et sucreries tout au long de cette journée gourmande

Le Bourg Malvières 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 45 22 90

English :

Cider and chestnut festival with apple juice production and sales, craft and producers’ market, musical entertainment and sweets all day long

German :

Apfelwein- und Kastanienfest mit Herstellung und Verkauf von Apfelsaft, Kunsthandwerker- und Bauernmarkt, musikalischer Unterhaltung und Süßigkeiten während des ganzen Schlemmertages

Italiano :

Sagra del sidro e delle castagne con produzione e vendita di succo di mela, mercatino dell’artigianato e dei produttori, intrattenimento musicale e dolci per tutto il giorno

Espanol :

Fiesta de la sidra y la castaña con producción y venta de zumo de manzana, mercado artesanal y de productores, animación musical y dulces durante todo el día

