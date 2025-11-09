Fête du cidre et de la châtaigne Malvières
Fête du cidre et de la châtaigne Malvières dimanche 9 novembre 2025.
Fête du cidre et de la châtaigne
Le Bourg Malvières Haute-Loire
Début : Dimanche 2025-11-09 10:00:00
fin : 2025-11-09 18:00:00
2025-11-09
Fête du cidre et de la châtaigne avec fabrication et vente de jus de pomme, marché d’artisanat et de producteurs, animation musicale et sucreries tout au long de cette journée gourmande
Le Bourg Malvières 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 45 22 90
English :
Cider and chestnut festival with apple juice production and sales, craft and producers’ market, musical entertainment and sweets all day long
German :
Apfelwein- und Kastanienfest mit Herstellung und Verkauf von Apfelsaft, Kunsthandwerker- und Bauernmarkt, musikalischer Unterhaltung und Süßigkeiten während des ganzen Schlemmertages
Italiano :
Sagra del sidro e delle castagne con produzione e vendita di succo di mela, mercatino dell’artigianato e dei produttori, intrattenimento musicale e dolci per tutto il giorno
Espanol :
Fiesta de la sidra y la castaña con producción y venta de zumo de manzana, mercado artesanal y de productores, animación musical y dulces durante todo el día
