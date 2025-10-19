Fête du cidre et marché du terroir Beuvron-en-Auge

Fête du cidre et marché du terroir Beuvron-en-Auge dimanche 19 octobre 2025.

Fête du cidre et marché du terroir

Dans tout le village Beuvron-en-Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 09:30:00

fin : 2025-10-19 19:00:00

Date(s) :

2025-10-19

La Fête du cidre revient pour sa 54e édition ! Sur la place du village, assistez au pressage des pommes du verger municipal et appréciez les merveilles du Pays d’Auge présentes sur le marché du terroir ! Restauration sur place.

La Fête du cidre revient pour sa 54e édition ! Sur la place entourée de maisons à pans de bois, les pommes du verger municipal sont pressées pour faire du jus de pommes vendu directement au public. Une trentaine d’exposants issus du Pays d’Auge viennent proposer camemberts, Pont-L’Évêque, beurre, œufs, yaourts artisanaux, fruits, légumes de jardin, charcuterie, fleurs, arbustes, plantes potagères, herbes aromatiques médicinales, rien que du beau et du bon, et même du très bon !

Les enfants ne sont pas oubliés ils peuvent presser leur propre jus dans un pressoir à leur taille, jouer avec des jeux géants ou faire leur baptême de poney.

Restauration crêperie et pizzeria, tables de pique-nique installées sous la halte aux randonneurs. .

Dans tout le village Beuvron-en-Auge 14430 Calvados Normandie berrurier.claire@orange.fr

English : Fête du cidre et marché du terroir

The Cider Festival returns for its 54th edition! On the village square, watch the pressing of apples from the municipal orchard and enjoy the Pays d’Auge delights on offer at the local market! Catering on site.

German : Fête du cidre et marché du terroir

Das Cidre-Fest findet zum 54. Mal statt! Erleben Sie auf dem Dorfplatz das Pressen der Äpfel aus dem städtischen Obstgarten und genießen Sie die Köstlichkeiten aus dem Pays d’Auge, die auf dem regionalen Markt angeboten werden! Verpflegung vor Ort.

Italiano :

La Festa del sidro torna per la sua 54ª edizione! Nella piazza del villaggio, assistete alla spremitura delle mele nel frutteto comunale e assaggiate i prodotti locali del Pays d’Auge al mercato locale! Ristorazione in loco.

Espanol :

Vuelve la Fiesta de la Sidra en su 54ª edición En la plaza del pueblo, asista al prensado de las manzanas en el huerto municipal y deguste los productos del Pays d’Auge en el mercado local Restauración in situ.

L’événement Fête du cidre et marché du terroir Beuvron-en-Auge a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Normandie Pays d’Auge