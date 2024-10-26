Fête du cinéma d’animation Cinéma La Lanterne Bègles

Fête du cinéma d’animation Samedi 26 octobre 2024, 10h00 Cinéma La Lanterne Gironde

Tarif plein : 7€50. Tarifs réduits de 4€50 à 6€50 sur présentation de justificatifs. Tarif adhérents : 5€. Carte jeune Bordeaux Métropole : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-10-26T10:00:00 – 2024-10-26T16:00:00

Au programme :

10h : Projection des résultats animés de l’AnimJam de 48h

11h: Projection de projets de studios d’animation de Bordeaux-Bègles (Midralgar, Les Valseurs, Umanimation, Bâton production, Sun Creature, Kawanimation, Soy Milk Studio…)

12h30 : Pique Nique de l’animation pour rencontrer d’autres passionné.es ! (sous réserve du beau temps)

14h : Projection du programme de court métrages « Ça souffle ! » (dès 7 ans)

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « link », « value »: « http://cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 78 80 88 79 »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

Venez fêter le cinéma d’animation pour cette 23ème édition nationale, en partenariat avec l‘association Fun Per Second ! cinéma bègles

AFCA