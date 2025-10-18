Fête du cinéma d’animation Médiathèque Michel Crépeau (Grande salle Niveau 0) La Rochelle
Début : 2025-10-18 16:30:00
fin : 2025-10-18 18:00:00
A l’occasion de la 24e édition de la Fête du cinéma d’animation organisée par l’AFCA (Association Française du Cinéma d’Animation), la médiathèque vous invite à la projection du film de Julien Fournet, » Pil ».
Médiathèque Michel Crépeau (Grande salle Niveau 0) Avenue Michel Crépeau La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 45 71 71
English : Animation Film Festival
A varied selection of films and shorts for young and old, put together by children’s librarians.
German : Festival des Animationsfilms
Eine abwechslungsreiche Auswahl an Filmen und Kurzfilmen für Groß und Klein, zusammengestellt von den Jugendbibliothekaren.
Italiano :
Nell’ambito della 24ª Festa del cinema d’animazione organizzata dall’AFCA (Association Française du Cinéma d’Animation), la Mediateca vi invita alla proiezione del film Pil di Julien Fournet.
Espanol : Festival de cine de animación
Una variada selección de películas y cortometrajes para grandes y pequeños, elaborada por los bibliotecarios infantiles.
