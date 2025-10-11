Fête du cinéma d’animation Obernai

Fête du cinéma d’animation Obernai samedi 11 octobre 2025.

Fête du cinéma d’animation

rue Athic Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-11

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-11

La Fête du cinéma d’animation est de retour dans votre cinéma dObernai !

Au programme des films d’animation à découvrir ou redécouvrir pour toute la famille !

Toutes les informations https://13esens.com/categorie_films/fete-du-cinema-danimation/

Dimanche 12 octobre à 10h30 L’Ogre de la Taïga Courts-métrages dès 4 ans

Dimanche 19 octobre Shaun le Mouton, La Ferme en folie Dès 3 ans

Mercredi 22 octobre à 14h30 De l’autre côté du Ciel Dès 6 ans

samedi 25 octobre à 14h30 Les Enfants Loups, Ame & Yuki Dès 6 ans

Dimanche 26 octobre à 10h30 Jack et Nancy, les plus belles histoires de Quentin Blake Courts-métrages dès 3 ans

Dimanche 26 octobre à 10h30 Le Monde de Wishy Dès 6 ans

Toutes les informations https://13esens.com/categorie_films/fete-du-cinema-danimation/ .

rue Athic Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 68 19 cinema@13esens.com

English :

The Fête du cinéma d’animation is back at your local cinema in Obernai!

On the program: animated films for the whole family to discover or rediscover!

Further information: https://13esens.com/categorie_films/fete-du-cinema-danimation/

German :

Das Fest des Animationsfilms ist wieder in Ihrem Kino inObernai!

Auf dem Programm stehen Animationsfilme für die ganze Familie, die es zu entdecken oder wiederzuentdecken gilt!

Alle Informationen: https://13esens.com/categorie_films/fete-du-cinema-danimation/

Italiano :

Il festival del cinema d’animazione torna nel vostro cinema locale di Obernai!

In programma: film d’animazione per tutta la famiglia da scoprire o riscoprire!

Per maggiori informazioni: https://13esens.com/categorie_films/fete-du-cinema-danimation/

Espanol :

El festival de cine de animación vuelve a su cine de Obernai

En el programa: películas de animación para descubrir o redescubrir en familia

Para más información: https://13esens.com/categorie_films/fete-du-cinema-danimation/

