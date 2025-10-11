Fête du cinéma d’animation Obernai
Fête du cinéma d’animation Obernai samedi 11 octobre 2025.
Fête du cinéma d’animation
rue Athic Obernai Bas-Rhin
La Fête du cinéma d’animation est de retour dans votre cinéma dObernai !
Au programme des films d’animation à découvrir ou redécouvrir pour toute la famille !
Toutes les informations https://13esens.com/categorie_films/fete-du-cinema-danimation/
Dimanche 12 octobre à 10h30 L’Ogre de la Taïga Courts-métrages dès 4 ans
Dimanche 19 octobre Shaun le Mouton, La Ferme en folie Dès 3 ans
Mercredi 22 octobre à 14h30 De l’autre côté du Ciel Dès 6 ans
samedi 25 octobre à 14h30 Les Enfants Loups, Ame & Yuki Dès 6 ans
Dimanche 26 octobre à 10h30 Jack et Nancy, les plus belles histoires de Quentin Blake Courts-métrages dès 3 ans
Dimanche 26 octobre à 10h30 Le Monde de Wishy Dès 6 ans
rue Athic Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 68 19 cinema@13esens.com
English :
The Fête du cinéma d’animation is back at your local cinema in Obernai!
On the program: animated films for the whole family to discover or rediscover!
Further information: https://13esens.com/categorie_films/fete-du-cinema-danimation/
German :
Das Fest des Animationsfilms ist wieder in Ihrem Kino inObernai!
Auf dem Programm stehen Animationsfilme für die ganze Familie, die es zu entdecken oder wiederzuentdecken gilt!
Alle Informationen: https://13esens.com/categorie_films/fete-du-cinema-danimation/
Italiano :
Il festival del cinema d’animazione torna nel vostro cinema locale di Obernai!
In programma: film d’animazione per tutta la famiglia da scoprire o riscoprire!
Per maggiori informazioni: https://13esens.com/categorie_films/fete-du-cinema-danimation/
Espanol :
El festival de cine de animación vuelve a su cine de Obernai
En el programa: películas de animación para descubrir o redescubrir en familia
Para más información: https://13esens.com/categorie_films/fete-du-cinema-danimation/
L’événement Fête du cinéma d’animation Obernai a été mis à jour le 2025-09-29 par Office de tourisme d’Obernai